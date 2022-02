Elezioni CONS: giovedì la scadenza delle candidature

Domani alle 18:00 scadrà il termine di presentazione delle candidature per il Comitato Esecutivo del CONS, per il ciclo olimpico 2022-2024, da parte delle Federazioni membri di diritto del Consiglio Nazionale, ai sensi della Legge 149/2015 Disciplina dell’Attività Sportiva. L’esecutivo in carica si riunirà alle 18:30, alla presenza dei Sindaci Revisori, per prendere atto dei nominativi candidati ai singoli ruoli, che saranno successivamente notificati agli interessati in vista dell’assemblea elettiva prevista entro la prima decade di marzo. Il Consiglio Nazionale eleggerà presidente, vicepresidente, segretario generale e cinque membri del Comitato Esecutivo.