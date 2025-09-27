BEACH TRAIL
Elia Moroni conquista il secondo posto ai campionati internazionali di Aquawalking
Il sammarinese centra il secondo gradino del podio in una disciplina durissima come il Beach Trail
Il sammarinese Elia Moroni protagonista nel primo giorno dei Campionati Internazionali di Aquawalking nel Beach Trail, una disciplina che alterna tratti di mare e sabbia per un totale di 7 km. Un risultato che conferma la capacità della Repubblica di San Marino nell'emergere anche in questi sport in ascesa.
