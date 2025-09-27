BEACH TRAIL

Elia Moroni conquista il secondo posto ai campionati internazionali di Aquawalking

Il sammarinese centra il secondo gradino del podio in una disciplina durissima come il Beach Trail

Elia Moroni conquista il secondo posto ai campionati internazionali di Aquawalking.

Il sammarinese Elia Moroni protagonista nel primo giorno dei Campionati Internazionali di Aquawalking nel Beach Trail, una disciplina che alterna tratti di mare e sabbia per un totale di 7 km. Un risultato che conferma la capacità della Repubblica di San Marino nell'emergere anche in questi sport in ascesa. 

