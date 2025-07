TENNIS Elia Santi: "Il nostro challenger privilegerà i giovani di prospettiva" "La prima wild card è per Federico Cinà"

Per Elia Santi è il primo Challenger da Presidente Federale:

"È una prima volta, sì, infatti, come forse avete osservato, un po' di emozione è venuta fuori all'inizio di questa conferenza stampa che di fatto inaugura la 32esima edizione degli Internazionali Tennis Open".

Questo è un torneo, prima ne parlavi dal punto di vista tecnico, per intenditori e per Next Gen, ci sono tanti giocatori futuribili, tanti giocatori di prospettiva:

"Assolutamente sì, le regole sono cambiate anche proprio per favorire il fatto che i giocatori più giovani possono accedere ai tabelloni direttamente tramite dei posizionamenti riservati. Per la nostra organizzazione e anche noi vogliamo proprio intraprendere e andare su questa via, cioè valorizzare e cercare di far emergere i giocatori più giovani in questo momento sul circuito".

Hai annunciato prima praticamente la wild card a Cinà, che è un giocatore emergente, ancora giovanissimo, di sicuro avvenire:

"Assolutamente sì, siamo molto contenti che abbia di fatto accolto immediatamente il nostro invito e tra l'altro Cinà è stato anche campione junior per il nostro torneo ITF che si è svolto diverso tempo fa, addirittura mi sembra di ricordare Under-12 e Under-14".

State lavorando, mancano ancora tre wild card da ufficializzare, qualche nome importante?

"Ancora no, però l'orientamento è quello che dicevo prima, cioè valorizzare quelli che sono le giovani promesse".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: