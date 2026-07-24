Elia Santi: "Siamo molto contenti del San Marino Open, e torneremmo volentieri nel circuito maggiore"

L'intervista al presidente FST, Elia Santi

"Siamo molto contenti dal punto di vista organizzativo di avere portato all'inizio questa manifestazione. Ci aspettiamo che il pubblico apprezzi e che riempia il nostro centrale, il nostro centro tennis, con tutti gli appassionati sia sammarinesi che anche locali".

"Siamo stati coerenti con quella che era stata la linea che avevamo dettato nell'anno precedente, cioè di dare maggior spazio ai giovani, sia i locali che gli italiani in generale. Abbiamo stipulato una collaborazione con la Federazione italiana per dare maggior spazio ai giovani. Ed è questo, anche un pochettino la linea di questo tipo di tornei challenger, che sono alla scoperta di nuovi talenti che poi si affermeranno un giorno nei circuito maggiore".

C'è la volontà in futuro di provare a entrare nel circuito maggiore, se ci fosse la possibilità?

"Sì, direi di tornare nel circuito maggiore come prima del 2001. È un sogno per noi, se ci fosse l'opportunità non ci penseremmo neanche un attimo. Continuiamo a coltivarla, vediamo un attimo quali saranno poi anche le esigenze, le richieste future dell'ATP e ovviamente i contributi che noi potremo utilizzare, però ci stiamo continuando a pensare".







