Elia Santi: "Un onore avere Lucia Bronzetti a San Marino"

di Elia Gorini
5 nov 2025
Intervista a Elia Santi

Soddisfazione da parte del presidente della Federtennis del Titano Elia Santi, per la visita di Lucia Bronzetti:

"Siamo molto contenti che Lucia ci abbia dato questa disponibilità, - ha detto Elia Santi -  lei da tempo è amica del movimento sammarinese ed è un'iniziativa che proviene sia per iniziativa della federazione che dei tecnici che ci hanno assistito in questo caso. Sono stati invitati sia i ragazzi della scuola, i genitori e credo che questo incontro sia molto importante a livello di riflessione su quello che è l'ambito sportivo-tennistico e quello che attualmente è la carriera di Lucia che è ancora in corso e quella che è l'esperienza maturata".

Campionesse e campioni come lei, come Sinner, come Jasmine Paolini che stanno trascinando l'Italia alle vittorie, stanno aumentando l'interesse per questa disciplina anche a San Marino?

"A San Marino il nostro movimento ha visto una crescita importante sia a livello di bambini, quindi di giovanissimi, ma anche a livello di adulti che piano piano si avvicinano sempre di più alla disciplina".




