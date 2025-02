TIRO SUBACQUEO Emanuel Santolini a podio al Trofeo Ocean Sub Modena Santolini terzo nel Super Biathlon

Emanuel Santolini a podio al Trofeo Ocean Sub Modena.

Emanuel Santolini ha partecipato al 28° Trofeo Ocean Sub Modena, manifestazione di tiro subacqueo valida come selettiva per i Campionati Italiani. Per Santolini, accompagnato dal tecnico Giorgio Pierguidi, è arrivato il terzo posto nel Super Biathlon; mentre sono arrivate altre buone prestazioni nel Tiro Libero, settimo, e un ottavo posto nel Biathlon.

