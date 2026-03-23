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Emanuel Santolini e Fabio Pisano protagonisti al Trofeo Internazionale di tiro subacqueo

La Federazione Sammarinese Attività Subacquee è stata impegnata all’International FIPSAS Target Shooting ad Aprilia

23 mar 2026
Emanuel Santolini e Fabio Pisano protagonisti al Trofeo Internazionale di tiro subacqueo

La Federazione Sammarinese Attività Subacquee è stata impegnata all’International FIPSAS Target Shooting ad Aprilia con la partecipazione di Emanuel Santolini e Fabio Pisano, accompagnati dal tecnico Giorgio Pierguidi. Per Santolini un problema tecnico all’elastico di sgancio dell’arco lo hanno relegato in 14esima e 16 posizione nel Tiro Libero e Super Biathlon. In un secondo momento è riuscito a sistemare la rottura e rientrare in gara per il Biathlon, chiudo in quarta posizione assoluta, specialità vinta dall’italiano Ivano Marella.

Esordio internazionale per Pisano, quattordicesimo nel Biathlon sedicesimo e sedicesimo nel Tiro Libero. “In questo tipo di competizione, purtroppo, l’attrezzatura ha un ruolo determinante e non è semplice prevedere eventuali guasti. Sono certo che Santolini abbia dato il massimo e, senza questo inconveniente, avrebbe sicuramente conquistato un risultato di rilievo. Archiviata questa gara, è già concentrato sulla preparazione per il Campionato Italiano, per il quale ha già ottenuto i tempi di qualificazione, in programma il 31 maggio a Vignola” ha commentato il tecnico Pierguidi.




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