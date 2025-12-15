Emanuel Santolini sfiora il podio nel finale di stagione, a Latina

Il 17° Trofeo Città di Latina chiude la stagione del tiro subacqueo sammarinese, con buone prestazioni ma podi solo sfiorati. Al Circolo subacqueo Astra, la Sub Haggi Statti ha portato quattro atleti, di cui due debuttanti, capitanati da Giorgio Pierguidi.

Nel tiro libero, Emanuel Santolini è andato a un passo dalla medaglia, chiudendo quarto, mentre un tiro impreciso lo ha relegato al settimo posto nel biathlon. Nella stessa gara c'era anche Fabio Pisano, arrivato quinto, che ha partecipato anche al super biathlon, chiudendo al sesto posto. Giovanni Garito e Andrea Cavallo erano gli esordienti in gara e hanno ben figurato, chiudendo al settimo e all'undicesimo posto nel tiro libero. Sesta posizione assoluta per la staffetta a squadre.

“Con questa gara si chiude la stagione agonistica 2025 che è stata ricca di soddisfazioni - ha commentato il presidente federale Leonardo Sansovini -. Sono contento per le prestazioni degli atleti, ma soprattutto perché dopo anni di sacrifici la squadra sta aumentando a livello numerico e nuovi appassionati si stanno avvicinando a questo sport”.







