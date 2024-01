Emanuele Santolini conquista il bronzo nel tiro libero al Trofeo Ocean Sub

Emanuele Santolini conquista il bronzo nel tiro libero al Trofeo Ocean Sub.

Nel fine settimana appena trascorso Emanuele Santolini ha partecipato alla ventisettesima edizione del Trofeo Ocean Sub, gara di tiro al bersaglio subacqueo organizzata dalla Nuoto Sub Bruno Loschi alla piscina comunicale “Dogali”. L’atleta sammarinese, che ha rappresentato la Federazione Sammarinese Attività Subacquee e l’affiliata Sub Haggi Statti, è salito sul terzo gradino del podio nel tiro libero, mettendosi alle spalle atleti con numerose vittorie nei campionati italiani. Completano il podio Oreste Vacondio, secondo, e Matteo Manzini primo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: