ELEZIONI FEDERALI Emanuele Vannucci è stato rieletto per acclamazione Presidente della Federazione Golf Nel direttivo Marco Galassi, Marco Belloni, Ivan Gasperoni ed Elisa Gasperoni ne fanno parte per la prima volta.

Terzo mandato consecutivo per Emanuele Vannucci alla guida della Federazione sammarinese golf. Eletto per acclamazione il Presidente conferma che questo sport in passato legato alla nobiltà, si è trasformato ed è alla portata di tutti. Il campo di Cà Montanaro recentemente inaugurato ospita quotidianamente uno sport in grande ascesa sempre più considerato anche dai giovani. Nel direttivo Marco Galassi, Marco Belloni, e i nuovi ingressi rappresentati da Ivan e Elisa Gasperoni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: