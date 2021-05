TOKYO 2020 Emergenza Covid: il Presidente Bach rinvia la visita in Giappone

Emergenza Covid: il Presidente Bach rinvia la visita in Giappone.

A causa dell'aumento dei contagi da Covid-19, la visita del presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, in programma a metà maggio in Giappone, è stata ufficialmente posticipata, per l'estensione fino al 31 maggio dello stato di emergenza nella capitale e in altre 13 prefetture del Paese.

Bach si sarebbe dovuto recare a Hiroshima il 17 maggio, in occasione del passaggio della torcia, per poi proseguire a Tokyo.

Nelle ultime 24 ore Tokyo ha segnalato 573 casi, portando il totale dall'inizio dell'emergenza a 146.600 .



