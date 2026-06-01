Emma Fratti e Eva Bombagioni agli Europei di ginnastica ritmica in Bulgaria

Ai Campionati Europei di ginnastica ritmica in Bulgaria era presente anche San Marino. Nelle gare senior, a difendere i colori del Titano, sono state Emma Fratti e Eva Bombagioni, che si sono piazzate rispettivamente al 51' e 58' posto nell'All-Around. Da segnalare le ottime prove delle due atlete sammarinesi anche nei singoli attrezzi con Emma Fratti che si è piazzata 39' con 24.200 nel cerchio ed Eva Bombagioni al 39' posto nella palla con 23.700. In totale in gara c'erano 92 atlete.

Nella categoria team junior Sara Ceccoli e Ludovica Vannoni si sono classificate al 26' posto lasciandosi alle spalle 12 nazioni, tra le quali anche Servbia, Slovenia, Belgio e Norvegia.



















