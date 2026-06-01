TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Emma Fratti e Eva Bombagioni agli Europei di ginnastica ritmica in Bulgaria

Nella gara junior a difendere i colori di San Marino anche Sara Ceccoli e Ludovica Vannoni con un ottimo 26' posto nella gara a squadre.

di Elia Gorini
1 giu 2026
Emma Fratti e Eva Bombagioni agli Europei di ginnastica ritmica in Bulgaria

Ai Campionati Europei di ginnastica ritmica in Bulgaria era presente anche San Marino. Nelle gare senior, a difendere i colori del Titano, sono state Emma Fratti e Eva Bombagioni, che si sono piazzate rispettivamente al 51' e 58' posto nell'All-Around. Da segnalare le ottime prove delle due atlete sammarinesi anche nei singoli attrezzi con Emma Fratti che si è piazzata 39' con 24.200 nel cerchio ed Eva Bombagioni al 39' posto nella palla con 23.700. In totale in gara c'erano 92 atlete.

Nella categoria team junior Sara Ceccoli e Ludovica Vannoni si sono classificate al 26' posto lasciandosi alle spalle 12 nazioni, tra le quali anche Servbia, Slovenia, Belgio e Norvegia.







Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.