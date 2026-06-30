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Emma Fratti ed Eva Bombagiorni alla World Challenge Cup in Romania

Per la Federazione è "un ulteriore passo nel percorso internazionale" delle due atlete

30 giu 2026
Emma Fratti ed Eva Bombagiorni alla World Challenge Cup in Romania

Anche San Marino ha partecipato alla World Challenge Cup 2026  di ginnastica a Cluj-Napoca, in Romania, dal 26 al 28 giugno. Per il titano sono scese in pedana Eva Bombagioni ed Emma Fratti accompagnate dalla tecnica Luna Casadei. Nella prima giornata di gara, dedicata agli esercizi con palla e cerchio, è stata Eva Bombagioni ad aprire la competizione per la delegazione sammarinese. Alla palla ha disputato un esercizio convincente, eseguito con precisione e senza errori, dimostrando sicurezza e una buona qualità esecutiva. Meno brillante, invece, la prova al cerchio, nella quale non è riuscita ad esprimere pienamente il proprio potenziale.

Successivamente è scesa in pedana Emma Fratti, autrice di una prova molto positiva in entrambe le specialità. Sia al cerchio sia alla palla ha eseguito esercizi puliti - scrive la Federazione in una nota - senza perdite d'attrezzo interpretando le proprie routine con buona sicurezza. La seconda giornata, riservata agli esercizi con clavette e nastro, si è aperta con Emma Fratti. Qualche imprecisione alle clavette ha compromesso il punteggio finale, mentre al nastro la ginnasta sammarinese ha disputato una buona prova, portando a termine un esercizio fluido e ben eseguito.

Nel secondo gruppo è stata quindi la volta di Eva Bombagioni che, dopo alcune difficoltà nell'esercizio alle clavette, ha saputo riscattarsi con al nastro, chiudendo la competizione con una prova convincente. Nella classifica del concorso generale, Emma Fratti ha concluso al 44 °posto con il punteggio complessivo di 86.200, mentre Eva in 48ª posizione con un totale complessivo di 80.300.

"La tappa rumena - conclude la Federazione - ha rappresentato un ulteriore passo nel percorso internazionale di Emma Fratti ed Eva Bombagioni, permettendo loro di consolidare continuità nelle prestazioni e acquisire ulteriore esperienza."




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