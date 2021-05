TENNIS Emma Tarducci vince il derby in finale a Coriano Battuta con un doppio 6-3 Giulia Galvani

Finale tutta sammarinese quella andata in scena ieri al Tennis Club Coriano, dove si è svolto nei giorni scorsi il torneo nazionale Under 16. Nel tabellone femminile l’ultimo atto ha visto opposte le due portacolori della Scuola Federale Tennis di San Marino Emma Tarducci e Giulia Galvani. Ad avere la meglio, con un doppio 6-3, è stata la Tarducci, che in semifinale si era imposta per 5-7 6-4 10-5 su Chiara Pagliarani. La Galvani, invece, aveva staccato il pass per la finale superando 7-5 6-4 un’altra portacolori sammarinese, Silvia Alletti. Grande soddisfazione per lo staff tecnico della Scuola Federale di San Marino capitanato da Stefano Galvani.

