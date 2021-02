Esordio ai mondiali di sci di Cortina anche per San Marino con Matteo Gatti e Alberto Tamagnini. I due portacolori del Titano erano impegnati nelle qualificazioni dello slalom gigante. Alberto Tamagnini si è classificato al 58' posto, mentre Matteo Gatti ha concluso la sua gara in 63^ posizione. I primi 50 si qualificavano per la gara di domani.