TENNIS TAVOLO Enea Stefanelli protagonista a Terni

Enea Stefanelli protagonista a Terni.

San Marino a Terni per il torneo nazionale giovanile, con tutti i migliori pongisti italiani. Presenti anche nove atleti biancoazzurri. Grande prestazione di Enea Stefanelli che sfiora il podio e si piazza al quinto posto nella categoria under 11. Pietro Bologna è nei primi 32 negli under 15 e 17, stesso risultato di Thomas Ceccoli negli under 13.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: