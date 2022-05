BASEBALL Ennesima doppietta per il San Marino Baseball La squadra di Doriano Bindi s'impone per 4 a 2 e 4 a 0 sul diamante del Modena

Ennesima doppietta per il San Marino Baseball che vince entrambe le partite in casa del Modena e mantiene imbattibilità e primato in classifica. Dopo il successo in rimonta per 4 a 2 in gara uno, la squadra di Doriano Bindi s'impone con il punteggio di 4 a 0 nella seconda partita, concedendo una sola valida alla squadra avversaria.

