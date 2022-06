ORANO2022 Enrico Dall'Olmo si scalda con un bronzo

Il “Toro” è tornato. E a passo di carica si è preso il bronzo al termine di una finale con pathos e cifra tecnica a mille. Il francese Eddy Rouault non è proprio l'immagine dell'atleta, ma ha mano ed esperienza. Non sbaglia nulla fino a metà partita quando si trova sopra 6-1 e per molti sarebbe finita lì. Ma nelle difficoltà Enrico Dall'Olmo spazza via tutte le intermittenze di questi giorni e decide che la vince lui. Quando il Toro decide di vincerla, son problemi per tutti. Magicamente ritrova la precisione alla bocciata e il coraggio di giocate sfrontate, difficili, pericolose. La partita è bellissima e più è bella più la vince il più forte. Dodici a dieci, in volata. Niente bronzo invece per Stella Paoletti. La medaglia nell'individuale femminile va alla marchigiana Flavia Morelli. Stella parte meglio va avanti 3-1, poi spegne la luce aiutata dall'atleta italiana che non sbaglia più. Il match se ne va rapidamente ad alimentare il medagliere azzurro fino al 12-3. Qualche lacrima per scaricare la tensione, abbracci. E poi di nuovo in campo a giocarsi l'oro del doppio.

