KARATE Enrico Luis Casadei è il nuovo Campione Italiano di Karate, categoria Cadetti Il giovane sammarinese ha conquistato il titolo nella categoria 14-15 anni -52kg

Si è disputato a Salsomaggiore il Campionato Nazionale di Karate organizzato dalla Federazione italiana Csen. A rappresentare la Federazione Sammarinese c’era la Nazionale Biancoazzurra con i ragazzi selezionati dai Club Isshinryu e Shotokan. Nella giornata di sabato a scendere sul tatami le cinture marroni-nere. I primi a calcare il tatami nella giornata di sabato sono i ragazzi del Katà, con Achille Mariotti nella categoria esordienti 12-13 anni, che supera due turni ed accede alla fase finale del torneo chiudendo al 5° posto assoluto. Matteo Muccioli sempre nel katà categoria Senior 18-35 anni si ferma al primo turno della competizione. Nel pomeriggio è il momento del Kumitè con Enrico Luis Casadei che conferma il suo ottimo momento di forma, sbaragliando uno dopo l’altro tutti gli avversari vincendo la medaglia d’oro e laureandosi Campione Italiano nella categoria Cadetti 14-15 anni -52Kg.

Ottimo risultato anche in rosa con Rebecca Gaidella che nella categoria Juniors 16-17 anni -53 Kg sale sul secondo gradino del podio per una meritata medaglia d’argento. La giornata termina con un buon 7° posto di Michele Callini nella categoria Senior -60kg. Nella giornata di domenica è il turno delle categorie bambini e ragazzi fino ai 12 e le categorie Esordienti, Cadetti, Junior e Senior cinture colorate fino alla blu. Impegnati nelle categorie di abilità al circuito e del Kumitè al palloncino buone prove per Davide Montanari, Francesco Biordi, Mattia Matteini, 3° posto e medaglia di bronzo per Michele Polverelli. Nel Kumitè Andrea Zafferani nella categoria Esordienti -53Kg chiude al 5°posto la sua pool, stesso piazzamento per Eleonora Gaidella nei Cadetti -54Kg.

