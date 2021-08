Entra nel vivo l’edizione 2021 della San Marino Junior Cup

Dopo le due giornate di qualificazioni hanno preso il via oggi le sfide dei tabelloni principali maschili e femminili Under 14 e Under 16 e nel tardo pomeriggio sarà la volta degli incontri di doppio. Per il momento non ci sono state sorprese, pronostici rispettati con la croata Dora Miskovic, testa di serie numero 1 nel torneo under 14 femminile che si è imposta 6-0;6-2 sull'italiana Sara Totorizzo. Nel torneo femminile Under 16 avanzano Francesca Mattioli, che si è imposta 6-0 6-1 sulla croata Iva Mikulic, e la testa di serie numero 4 Miriana Galietta, che ha superato 6-1 6-0 Benedetta Raggiotti. Infine il torneo maschile Under 16 dove ravennate Raymi Paci ha dovuto cedere il passo al tedesco Tim Anakin Reith.