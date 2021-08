TENNIS Entra nel vivo l’edizione 2021 della San Marino Junior Cup Torneo firmato Tennis Europe

Entra nel vivo l’edizione 2021 della San Marino Junior Cup.

Dopo le due giornate di qualificazioni hanno preso il via oggi le sfide dei tabelloni principali maschili e femminili Under 14 e Under 16 e nel tardo pomeriggio sarà la volta degli incontri di doppio. Per il momento non ci sono state sorprese, pronostici rispettati con la croata Dora Miskovic, testa di serie numero 1 nel torneo under 14 femminile che si è imposta 6-0;6-2 sull'italiana Sara Totorizzo. Nel torneo femminile Under 16 avanzano Francesca Mattioli, che si è imposta 6-0 6-1 sulla croata Iva Mikulic, e la testa di serie numero 4 Miriana Galietta, che ha superato 6-1 6-0 Benedetta Raggiotti. Infine il torneo maschile Under 16 dove ravennate Raymi Paci ha dovuto cedere il passo al tedesco Tim Anakin Reith.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: