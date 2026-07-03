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Equitazione, Nicole Conti sfiora il podio al CSI di San Giovanni in Marignano

La sammarinese, in sella a Jappeloup, chiude quarta nella prova internazionale CSI2* da 140 centimetri. Un risultato incoraggiante in vista dei Giochi del Mediterraneo di Taranto.

3 lug 2026
Equitazione, Nicole Conti sfiora il podio al CSI di San Giovanni in Marignano

Nicole Conti ha conquistato il 4° posto nella prova internazionale CSI2* a ostacoli da 140 centimetri disputata a San Giovanni in Marignano, tra gli appuntamenti più prestigiosi del calendario equestre estivo. In sella a Jappeloup, la portacolori della Federazione Ippica Sammarinese si è distinta tra 95 binomi provenienti da diversi Paesi, confermando il proprio valore in una categoria di altissimo livello. La competizione rappresentava anche un importante banco di prova in vista dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, in programma a fine agosto.




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