Eraldo Maccapani confermato presidente della Federazione Biliardo

Eraldo Maccapani resta alla guida della Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese. L’assemblea federale lo ha eletto per acclamazione nel corso della riunione per il rinnovo delle cariche. Oltre a Maccapani faranno parte del consiglio federale per il prossimo triennio olimpico i consiglieri Corrado Gualtieri, Yvette Brodaz, Michele Lanci, Mario Casadei, Gianluca Zonzini e Vito Lo Scalzo. Le cariche verranno assegnate nel corso del primo consiglio federale del nuovo mandato.