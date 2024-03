BILIARDO SPORTIVO Eraldo Maccapanni e Alfredo Torre Rossini conquistano il 1° Torneo Pasquale ASLEM

La Federazione Biliardo ha organizzato la prima edizione del Torneo Pasquale ASLEM a coppie di specialità stecca. Il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Eraldo Maccappani e Alfredo Torre Rossini, che in semifinale hanno battuto nelle specialità semplici e doppi Nicola De Francesco e Marco Esposito e in finale il duo formato da Marco Bartolucci e Michele Lanci a filotto sessanta. La Federazione ha devoluto i soldi ricavati dalle iscrizioni all’Associazione Sammarinese per la lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne.

