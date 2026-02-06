TV LIVE ·
Ercolani convocato dall'Italia per il World Baseball Classic

Il lanciatore sammarinese dei Pittsburgh Pirates è tra i 30 chiamati per il torneo, in programma dal 7 marzo.

6 feb 2026
C'è anche il sammarinese Alessandro Ercolani nei 30 convocati dell'Italia del baseball per il World Baseball Classic 2026. Seconda chiamata al Classic per il lanciatore biancazzurro che ha ben figurato nel Doppio A dei Pittsburgh Pirates, chiudendo con un record negativo (1-8) ma con una media PGL poco superiore a 4.00 (4.04), dando dunque un buon contributo al raggiungimento dei playoff da parte dei suoi Altoona Curve. L'Italia debutterà nella prima fase del torneo il 7 marzo e affronterà Brasile, Gran Bretagna, Stati Uniti e Messico. Il raduno della nazionale è fissato per il primo marzo a Phoenix.






