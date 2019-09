Ercolani Volta ai Mondiali di Atletica di Doha

Andrea Ercolani Volta parteciperà ai Mondiali di Atletica Leggera, in programma a Doha, in Qatar, dal 27 settembre al 6 ottobre. Il biancazzurro sarà in gara proprio il giorno di apertura, nei 400 ostacoli. Sempre Doha ospiterà, il 25 e il 26 settembre, l'Assemblea Generale della IAAF, chiamata a scegliere la composizione dell'esecutivo mondiale: a rappresentare San Marino ci sarà Cristina Carattoni, segretario generale della Federazione Atletica.