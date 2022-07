ORANO2022 Ercolani Volta e Beatrice Berti bene sui 400 ostacoli

Il primo del quintetto sammarinese chiamato in pista è l'ormai veterano Andrea Ercolani Volta. Tante le gare internazionali nel suo repertorio da sopperire anche a problemi oggettivi come ad esempio quello di aver raggiunto Orano appena in tempo per partecipare alla gara. Corre comunque sui sui livelli i 400 ostacoli in 52''35. Sulla stessa distanza in campo femminile tocca a Beatrice Berti, che fa ampiamente il suo dovere chiudendo la batteria con il tempo di 1'02''87, un secondo e mezzo meglio del tempo d'ingresso.

Nel video le interviste ad Andrea Ercolani Volta e Beatrice Berti



