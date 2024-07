BASEBALL Eric Mendez al San Marino

Eric Mendez è un nuovo giocatore del San Marino Baseball. Lanciatore nativo di Aruba, fa parte della Nazionale olandese ed è stato attivo anche all’ultima Haarlem Week. Nato il 3 dicembre del 1999, ha esperienza di minors americane con l’organizzazione degli Arizona Diamonbacks. Per lui un inizio di carriera, da giovanissimo, tra Rookie e Singolo A con AZL Diamondbacks e Visalia Rawhide, poi Hillsboro Hops, Lakeland Flying Tigers e FCL Tigers, fino all’esperienza nelle Caribbean Series con Curaçao. Mendez è già a disposizione dello staff tecnico e attivo per le prossime partite in programma, a partire dalla serie di quarti di finale che scatterà venerdì.

