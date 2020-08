INAUGURAZIONE Eros Bologna: "Il Bocciodromo eccellenza a livello nazionale. In ottica GSSE preoccupato per il volley" Durante l'inaugurazione delle nuove corsie esterne specialità raffa, ha parlato il Segretario Generale del Cons Eros Bologna

Il Segretario Generale del Cons Eros Bologna dichiara di essere soddisfatto dell'inaugurazione delle due corsie esterne per la specialità Raffa. " Il Bocciodromo di Borgo Maggiore - sostiene- è un eccellenza a livello Nazionale. Stiamo lavorando molto sull'impiantistica sportiva anche per soddisfare le esigenze di altre federazioni".

Bologna ha parlato anche dei GSSE fermi fino a Malta 2023 dove non ci sarà il Volley che tornerà solo nel 2025. " Questa situazione mi preoccupa - ha aggiunto Bologna- la nostra Federazione dovrà impegnarsi per disputare tornei che possano in qualche modo favorire e stimolare gli atleti anche in assenza dei Giochi per ben 4 anni" . Il Segretario Generale del Cons conclude il suo intervento parlando di una edizione speciale di sport In Fiera che sarà ufficialmente l'apertura di una fase migliore per tutto lo sport sammarinese dopo il lungo periodo Covid 19.



