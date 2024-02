NUOTO Esordio ai mondiali di Doha per i sammarinesi Loris Bianchi e Giacomo Casadei

Esordio ai mondiali di Doha per i sammarinesi Loris Bianchi e Giacomo Casadei.

I nuotatori sammarinesi Loris Bianchi e Giacomo Casadei hanno esordito ai mondiali di Doha. Nei 400 stile libero, Loris Bianchi è andato vicino al suo personale fermano il cronometro sul tempo di 3,58,47. Una prova che gli vale il secondo posto in batteria e la 38esima posizione su 56 nuotatori al via. Casadei ha gareggiato nei 100 rana con il tempo di 1,04,11, anche lui vicino al suo personale, chiudendo al 51esimo posto su 74 atleti in gara.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: