VOLLEY Esordio amaro per la PromoPharma a Macerata Avanti per due set a zero, i titani sono stati sconfitti al tie-break

Esordio amaro per la PromoPharma a Macerata.

Il campionato della PromoPharma inizia sulla falsariga di quello dell’anno scorso quando per ben otto volte in stagione Rondelli & C. dovettero giocare il tie-break (perdendo cinque volte). La prima trasferta del 2024/2025, infatti, vede i titani soccombere per 2 a 3 sul campo della Paoloni Macerata, dopo essere stati in vantaggio per 2 a 0. Paoloni Macerata – PromoPharma San Marino 3 a 2 (22/25 28/30 25/14 25/20 15/11).

