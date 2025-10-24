Esordio casalingo per la Titan Services, fuori casa la Beach&Park. Per la Pallacanestro Titano esame Montegranaro

Mancava solo l'esordio della Titan Services, e questo arriverà puntuale nel weekend. Le ragazze allenate da coach Stefano Sarti iniziano il campionato di Serie D femminile di volley, e lo faranno tra le mura amiche del PalaCasadei di Serravalle. Avversario delle sammarinesi il Caf Acli Stella di Rimini, formazione neo-promossa. Sponda Titan Services, c'è stato un deciso ringiovanimento ma resta la volontà di far bene e imporsi in un campionato di buon livello. Coach Sarti ha lavorato molto sulla tecnica e sulla qualità di gioco, aspettandosi di vedere qualcosa di buono già sabato alle 19.30.

Terza giornata invece per la Beach&Park San Marino nella Serie B maschile. Dopo la vittoria all'esordio e il ko contro San Severino Marche lo scorso weekend, Benvenuti e compagni se la vedranno nel derby contro la Consar Pietro Pezzi di Ravenna. I romagnoli sono ancora a 0 punti dopo le prime due giornate, mentre sono 2 quelli conquistati dai ragazzi di Roberto Pascucci che si sono imposti al tie-break contro la Querzoli Forlì. Continua l'emergenza infortuni per quanto riguarda i centrali: anche contro la Pietro Pezzi saranno assenti sia Facchi che Orazi. L'occasione però è quella buona per rimettersi subito in marcia: si gioca sabato alle 17 a Ravenna.

A caccia di un pronto riscatto anche la Pallacanestro Titano nella Serie C di basket. Grande entusiasmo dopo il 2 su 2 in avvio contro Fossombrone e Pedaso, parzialmente scemato dalla sconfitta nel derby contro Santarcangelo. C'è un'altra sfida in trasferta – la terza nelle prime 4 giornate – che attende i ragazzi di coach Stefano Rossini: è quella contro la Sutor Montegranaro, in programma domenica alle 18.30 nella storica “Bombonera” marchigiana. Servirà grande attenzione da parte di Macina e compagni, contro una squadra sempre ben attrezzata e pericolosa. I Titans faranno affidamento sulla classe e la qualità di Pietro Ugolini, rientrato alla base e l'unico tra i biancazzurri ad essere sempre andato in doppia cifra, in termini di punti.







