Esordio con vittoria per la Cadetta Romagna: 26-20 al Guastalla

Buona la prima per la squadra Cadetta del Romagna Rugby nel campionato di Serie C. A Chiesanuova, i padroni di casa hanno superato per 26-20 il Guastalla, mettendo in cascina i primi 5 punti in classifica. Quest'ultimi dati sia dalla vittoria che dal bonus offensivo raggiunto per le 4 mete segnate. Per i romagnoli a meta Tommaso Calbucci, Jacopo Strano, Enrico Caminati e il sammarinese Emanuele Masi. Grande protagonista anche il capitano della Nazionale biancazzurra Matteo Babboni, che ha realizzato tre decisive trasformazioni.

Grande apporto dato dunque dai sammarinesi, per una formazione nata dalla collaborazione tra Rugby Club San Marino e le società di Rimini e Cesena che si sono unite sotto la franchigia Romagna per allestire una formazione competitiva in Serie C. Cadetta a forte trazione biancazzurra per la presenza di diversi giocatori di San Marino e per il fatto che le partite casalinghe si giochino proprio a Chiesanuova.

Weekend da ricordare per i sammarinesi: Mattia Bastianelli, che milita nella prima squadra del Romagna in Serie A, ha festeggiato il successo per 33-28 sul Rugby Casale mentre la formazione femminile – impegnata sempre nella massima serie – ha dilagato contro Genova, imponendosi con un netto 63-0. Qui presenti altre due giocatrici del Titano, come Dorotea Balsimelli e Samanta Guidi.









