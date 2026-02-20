Esordio internazionale per le atlete della nazionale sammarinese
Tutto pronto per il debutto a Campionati dei Balcani
Alessandra Gasparelli e Noemi Cola sono partite per Belgrado dove da domani si disputeranno i Campionati dei Balcani Indoor. Entrambe le atlete biancoazzurre gareggeranno nei 60 metri piani.
