Inizia con una vittoria al tie-break l'Europeo dei Piccoli Stati di pallavolo di San Marino. La squadra di coach Stefano Mascetti s'impone 3-2 sui padroni di casa delle FarOer con il punteggio di 25/22, 23/25, 25/21, 19/25, 8/15. Ottima prova in attacco di Benvenuti con 29 punti. In doppia cifra anche Zonzini e Venturini con 18 e 12 punti a testa. San Marino torna in campo oggi contro l'Islanda che ha perso contro la Scozia 3-1.