ESPORTS Esports National Qualifier: San Marino 2020

La SMeSPA (San Marino e-Sports Association), già membro della IeSF (International eSports Federation) dallo scorso Giugno, partecipa alla 12° Edizione del Campionato Mondiale di Sport Elettronici (EILAT 2020), per le discipline eFootball PES 2020 (KONAMI) e Tekken 7 (BANDAI-NAMCO).

Al fine di selezionare i due atleti che rappresenteranno San Marino in questa competizione (che avrà inizio il 20 ottobre) SMeSPA ha indetto due tornei nazionali, da disputarsi il 19 e 20 settembre, con finalissima il 26 settembre.

La San Marino RTV Media Partner dell’evento, e trasmetterà le gare in streaming sul sito web, su facebook e sul canale sportivo RTV Sport (canale 93). L’evento è storico, in quanto è la prima volta che San Marino prende parte a questa competizione ed ha ottenuto il patrocinio della Segreteria di Stato per lo Sport.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale dell'evento: smespa.com/nazionale



