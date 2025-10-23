European Championship of Champions: De Marini 22° dopo due giornate

Dopo due giornate di gara, San Marino occupa la 22a posizione allo European Bowling Championship of Champions, il torneo che mette di fronte tutti i campioni nazionali delle 38 federazioni partecipanti. A rappresentare il Titano è Thomas De Marini, vincitore del titolo a inizio anno, che sta sfidando i migliori giocatori di bowling del continente.

Nelle prime due giornate sulle piste del Plus Bowling Center di Vienna, il sammarinese si è mantenuto su punteggi simili. Dopo il primo blocco di 8 partite, quelle individuali, era 17° con un punteggio di 1729, a soli 31 punti dal 12° posto, che significherebbe qualificazione alle fasi finali. Il suo punteggio è lievemente calato nel secondo blocco gare, quello del giovedì, scendendo a 1701 e in 22^ piazza.

Questa è stata la giornata degli scontri a coppie miste, in cui, non avendo una giocatrice connazionale con cui disputare gli incontri, così come successo al francese Gaetan Mouveroux, De Marini è stato associato a un'atleta nelle sue stesse condizioni: il sammarinese era in coppia con la campionessa tedesca Franziska Czech, mentre il francese era con l'estone Kaisa Ly Lee.

Simili anche i migliori punteggi su singola gara ottenuti da De Marini: 259 nella settima partita del singolare, 253 nell'ottava del doppio misto. Ora il sammarinese si trova più distante dal 12° posto, a 131 lunghezze, visto che davanti a lui alcuni giocatori hanno sfoderato delle prestazioni monstre nel giovedì pomeriggio. Resta però un po' di spazio per i sogni di rimonta, l'ultimo blocco di gare, quello del venerdì, in cui De Marini potrà ancora provare l'impresa o, quantomeno, a migliorare una prestazione che è comunque già di alto livello.







