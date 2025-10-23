BOWLING European Championship of Champions: De Marini 22° dopo due giornate Il sammarinese era a soli 31 punti dalle fasi finali dopo il primo blocco di gare. Adesso è più lontano, ma resta l'ultima giornata di partite

Dopo due giornate di gara, San Marino occupa la 22a posizione allo European Bowling Championship of Champions, il torneo che mette di fronte tutti i campioni nazionali delle 38 federazioni partecipanti. A rappresentare il Titano è Thomas De Marini, vincitore del titolo a inizio anno, che sta sfidando i migliori giocatori di bowling del continente.

Nelle prime due giornate sulle piste del Plus Bowling Center di Vienna, il sammarinese si è mantenuto su punteggi simili. Dopo il primo blocco di 8 partite, quelle individuali, era 17° con un punteggio di 1729, a soli 31 punti dal 12° posto, che significherebbe qualificazione alle fasi finali. Il suo punteggio è lievemente calato nel secondo blocco gare, quello del giovedì, scendendo a 1701 e in 22^ piazza.

Questa è stata la giornata degli scontri a coppie miste, in cui, non avendo una giocatrice connazionale con cui disputare gli incontri, così come successo al francese Gaetan Mouveroux, De Marini è stato associato a un'atleta nelle sue stesse condizioni: il sammarinese era in coppia con la campionessa tedesca Franziska Czech, mentre il francese era con l'estone Kaisa Ly Lee.

Simili anche i migliori punteggi su singola gara ottenuti da De Marini: 259 nella settima partita del singolare, 253 nell'ottava del doppio misto. Ora il sammarinese si trova più distante dal 12° posto, a 131 lunghezze, visto che davanti a lui alcuni giocatori hanno sfoderato delle prestazioni monstre nel giovedì pomeriggio. Resta però un po' di spazio per i sogni di rimonta, l'ultimo blocco di gare, quello del venerdì, in cui De Marini potrà ancora provare l'impresa o, quantomeno, a migliorare una prestazione che è comunque già di alto livello.

