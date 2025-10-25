European Championship of Champions: De Marini chiude 29°

Dopo due giornate ad alto livello, Thomas De Marini cala proprio nell'ultimo blocco di partite dello European Championsip of champions di bowling e finisce al 29° posto tra i 38 campioni nazionali d'Europa. Il sammarinese, che mercoledì e giovedì era rimasto sopra ai 1700 punti giornalieri, chiudendo il primo blocco di otto gare a sole 31 lunghezze dalla qualificazione alle fasi finali, si ferma a 1560 nel terzo blocco.

Il suo punteggio complessivo è di 4990, con un picco di 279 punti registrato nella prima partita del venerdì. Chiude con una media di 207.9 punti a partita, nell'arco delle 24 gare.







