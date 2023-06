TIRO A VOLO European Grand Prix: record personale per Tura, debutto internazionale per Cesarini

La città di Umago, in Croazia, ha ospitato la seconda tappa dell'European Grand Prix 2023 di tiro con l'arco. San Marino era rappresentato nell'arco ricurvo da Giorgia Cesarini, al debutto in una gara internazionale, e da Leonardo Tura. In qualifica Tura ha realizzato il suo record personale con 627 punti, classificandosi al 29° posto su 80 partecipanti, mentre Cesarini ha sofferto molto il vento che ha tormentato la competizione e ha chiuso in 48esima posizione, tirando al di sotto delle sue prestazioni abituali. Per la prima volta la Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco ha preso parte anche al mixed – team. Opposti alla Danimarca, i portacolori biancazzurri hanno pareggiato il primo set per poi perdere di misura i restanti due, 5-1 il punteggio finale a favore dei danesi.

