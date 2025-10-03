TAEKWONDO European Small State, il Taekowndo San Marino torna da Riga con 3 medaglie Grandi soddisfazioni per Thomas Albani, Alessandro Giovagnoli e Federico Amati

Grandi soddisfazioni per il Taekwondo San Marino all'European Small State di Riga. Tra gli junior Thomas Albani ha vinto la medaglia d'oro (-51 kg) battendo in finale l'estone Kadaja per 2-1. Alessandro Giovagnoli (-78 kg) è argento e Federico Amati bronzo. Nella categoria -59 si ferma agli ottavi il cammino di Achille Tentoni. Tra i senior Michele Ceccaroni (-80kg) e Stefano Crescentini (-74) stoppati ai quarti di finale.

