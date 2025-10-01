Europei 3D, Federica Valli alle fasi eliminatorie

Federica Valli si è qualificata per la fase finale degli Europei 3D di tiro con l'arco in corso in Serbia. L'arciera sammarinese si è piazzata al quarto posto nell'Arco tradizionale dopo le due gare di qualifica, grazie al quarto miglior punteggio nella prima giornata e al sesto nella seconda. Sono 794 i punti accumulati da Valli, che ha chiuso a sole tre lunghezze dall'italiana Sabrina Vannini, campionessa del mondo e d'Europa in carica. Agli ottavi di finale della fase eliminatoria sfiderà la slovacca Erika Malkova, 13a classificata in qualifica. È la terza volta, su quattro partecipazioni a rassegne internazionali, che la sammarinese accede agli scontri diretti.

Rimane fuori dalla fase a eliminazione Carlo Chiaruzzi, anche lui nell'Arco tradizionale. Il sammarinese chiude al 32° posto, ma con un sensibile miglioramento nella seconda giornata, in cui ha ottenuto 366 punti, 22 in più rispetto alla prima.

Ora le gare individuali lasceranno spazio alle fasi finali a squadre, prima quelle miste, in cui San Marino ha chiuso al 13° posto nell'Arco tradizionale, e quelle maschili e femminili. Venerdì si tornerà sul campo di gara per gli scontri diretti singolari: lì comincerà la caccia alle medaglie di Federica Valli.







