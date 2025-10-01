TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:25 Sinner torna alla vittoria: è suo il China Open 13:31 RallyLegend, misure rafforzate per sicurezza e ordine pubblico 13:07 Matteo Rossi e Lorenzo Bugli sono i nuovi Capitani Reggenti 13:01 1° ottobre: il discorso dell'Oratore Ufficiale, Maroš Šefčovič 12:38 1° ottobre: il Segretario Luca Beccari presenta l'Oratore Ufficiale 11:24 Matrimonio forzato e violenze, incubo per una 19enne: arrestati i genitori a Rimini 10:40 1° ottobre: il discorso dei Capitani Reggenti eletti 10:25 1° ottobre: l'indirizzo di saluto del Nunzio Apostolico Mons. Petar Rajic 09:58 Marco Croatti e Michela Monti in Flotilla verso Gaza: tra rischio arresto e navi israeliane all’orizzonte 09:51 Ravenna, maxi operazione antidroga: 9 arresti e 18 indagati
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Europei 3D, Federica Valli alle fasi eliminatorie

La sammarinese chiude al 4° in qualifica nell'Arco tradizionale e disputerà gli ottavi di finale. Venerdì le sfide individuali

1 ott 2025

Federica Valli si è qualificata per la fase finale degli Europei 3D di tiro con l'arco in corso in Serbia. L'arciera sammarinese si è piazzata al quarto posto nell'Arco tradizionale dopo le due gare di qualifica, grazie al quarto miglior punteggio nella prima giornata e al sesto nella seconda. Sono 794 i punti accumulati da Valli, che ha chiuso a sole tre lunghezze dall'italiana Sabrina Vannini, campionessa del mondo e d'Europa in carica. Agli ottavi di finale della fase eliminatoria sfiderà la slovacca Erika Malkova, 13a classificata in qualifica. È la terza volta, su quattro partecipazioni a rassegne internazionali, che la sammarinese accede agli scontri diretti.

Rimane fuori dalla fase a eliminazione Carlo Chiaruzzi, anche lui nell'Arco tradizionale. Il sammarinese chiude al 32° posto, ma con un sensibile miglioramento nella seconda giornata, in cui ha ottenuto 366 punti, 22 in più rispetto alla prima.

Ora le gare individuali lasceranno spazio alle fasi finali a squadre, prima quelle miste, in cui San Marino ha chiuso al 13° posto nell'Arco tradizionale, e quelle maschili e femminili. Venerdì si tornerà sul campo di gara per gli scontri diretti singolari: lì comincerà la caccia alle medaglie di Federica Valli.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.