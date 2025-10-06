TIRO CON L'ARCO Europei 3D, Federica Valli chiude al 9° posto Dopo una splendida qualifica, con il 4° punteggio, la sammarinese si ferma agli ottavi contro la slovacca Malkova

La corsa alle medaglie di Federica Valli, negli Europei 3D di tiro con l'arco, si ferma agli ottavi di finale. Dopo una splendida qualifica, chiusa con il 4° miglior punteggio e a sole tre lunghezze dalla campionessa in carica, la sammarinese non riesce a replicare nelle fasi a eliminazione diretta e chiude al nono posto.

Le gare hanno anche vissuto un'interruzione forzata per due giorni, prima a causa della fitta nebbia e poi della tanta neve caduta sulla località serba in cui si trovavano le Nazionali. E così, le competizioni sono riprese di sabato pomeriggio, con le sfide a squadre, intorno all'albergo e in mezzo a uno spesso manto bianco. Domenica è toccato agli scontri individuali, tutti concentrati in un unico giorno.

Nella sfida alla slovacca Erika Malkova, 13a in qualifica, Valli paga una prima metà di gara non eccelsa, con due volée in cui, sì, va sempre a bersaglio, ma su quattro frecce arriva un solo spot (centro della sagoma), vanificando il recupero arrivato tra terzo e quarto bersaglio. Nonostante la delusione per gli scontri diretti finiti troppo presto, è stata comunque un'altra ottima prova per l'arciera sammarinese, che nelle ultime due stagioni ha avuto una crescita esponenziale e ha dimostrato ancora una volta di avere il potenziale per misurarsi con le migliori d'Europa.

