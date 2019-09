Europei: Alessandra Perilli conquista la carta olimpica

La tiratrice sammarinese vince il bronzo nella finale a sei del torneo di Lonato: la prima a uscire è la spagnola Quintanal Zubizzareta e per la Perilli arriva la certezza della carta olimpica per nazione di Tokyo 2020. Con lei la russa Daria Semianova, che conquista l'oro, mentre le italiane hanno già conquistato il pass. La Perilli era arrivata a giocarsi la finale dopo l'errore di Semianova che le aveva permesso di pareggiare i piattelli, ma non è riuscita a fare il sorpasso che le sarebbe valso il passaggio in finale. Sammarinese quindi fuori per il peggior risultato nelle qualificazioni, in cui Semianova era arrivata seconda, mentre Perilli sesta.