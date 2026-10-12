Europei: Alessandra Perilli è bronzo nel Trap Solo

Ancora un risultato internazionale di prestigio per Alessandra Perilli. La tiratrice sammarinese ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di tiro a volo nel torneo di solo, manifestazione alla quale si partecipa per ranking e nel quale le atlete si sfidano con un tabellone modello tennis. Dopo aver centrato la qualificazione grazie al piazzamento ottenuto nella gara individuale, ai sedicesimi ha battuto 6-5 la slovacca Stefecekova, ai quarti 6-5 la ceca Matejkova e in semifinale si è dovuta arrendere 2-6 alla turca, poi medaglia d’oro, Safiye Temizdemir.







