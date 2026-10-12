TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:00 Roberto Sergio resta alla direzione generale di San Marino Rtv 10:50 Borgo Maggiore, chiude per due giorni Strada Greppa del Cerreto 07:26 Papa Leone XIV operato per un tumore maligno al polmone: intervento riuscito, cosa succede ora 07:00 Champions, la Roma ritrova Olimpico e Mourinho. Como atteso dal Feyenoord
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Europei: Alessandra Perilli è bronzo nel Trap Solo

In Grecia la tiratrice sammarinese sale sul podio di questa

di Elia Gorini
12 ott 2026
Europei: Alessandra Perilli è bronzo nel Trap Solo

Ancora un risultato internazionale di prestigio per Alessandra Perilli. La tiratrice sammarinese ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di tiro a volo nel torneo di solo, manifestazione alla quale si partecipa per ranking e nel quale le atlete si sfidano con un tabellone modello tennis. Dopo aver centrato la qualificazione grazie al piazzamento ottenuto nella gara individuale, ai sedicesimi ha battuto 6-5 la slovacca Stefecekova, ai quarti 6-5 la ceca Matejkova e in semifinale si è dovuta arrendere 2-6 alla turca, poi medaglia d’oro, Safiye Temizdemir.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.