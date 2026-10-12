TIRO A VOLO
Europei: Alessandra Perilli è bronzo nel Trap Solo
In Grecia la tiratrice sammarinese sale sul podio di questa
Ancora un risultato internazionale di prestigio per Alessandra Perilli. La tiratrice sammarinese ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di tiro a volo nel torneo di solo, manifestazione alla quale si partecipa per ranking e nel quale le atlete si sfidano con un tabellone modello tennis. Dopo aver centrato la qualificazione grazie al piazzamento ottenuto nella gara individuale, ai sedicesimi ha battuto 6-5 la slovacca Stefecekova, ai quarti 6-5 la ceca Matejkova e in semifinale si è dovuta arrendere 2-6 alla turca, poi medaglia d’oro, Safiye Temizdemir.
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