Europei, Berti e Perilli in lotta per entrare in finale

Seconda giornata di gara in Francia per gli Europei di tiro a volo. In campo maschile Gian Marco Berti ha concluso la seconda serie con un parziale di 48/50 che lo porta a un totale di 97 piattelli colpiti su 100. Un risultato che tiene il tiratore in piena corsa per la finale. In gara anche Alfio Tomassoni che ottiene 88/100 e Simone Rigoni con 83/100.

Tra le donne Alessandra Perilli conclude la seconda giornata con un totale di 95/100 a due piattelli dalla prima in classifica, mentre Martina Tonini si ferma a 80/100. Domani l'ultima serie da 25 piattelli ed eventuali finali.