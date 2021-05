NUOTO Europei Budapest, Casadei fa il personale nei 50 stile Il biancazzurro è 5° in batteria, migliorando di quasi 1" il proprio primato.

Altro personale per Giacomo Casadei agli Europei di nuoto di Budapest. Il ranista sammarinese, stavolta impegnato nello stile libero, ha chiuso i 50 metri in 24" 74, quasi un secondo in meno del suo precedente primato di specialità. Casadei ha concluso la batteria al 5° posto.

