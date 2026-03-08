Europei: buone prove per Riccardi e Gasperoni in Armenia

La federazione tiro a segno sammarinese ha partecipato al Campionato Europeo Yerevan in Armenia. A rappresentare il Titano Agata Alina Riccardi nella carabina ad aria compressa e Marco Gasperoni nella pistola. A guidare la delegazione biancoazzurra il vice presidente Giuseppe Macina. Prove positive per i sammarinesi con Agata Alina Riccardi che conclude con il punteggio di 607.2 su 654 mentre per Marco Gasperoni 549 su 600, centrando comunque il minimo per la partecipazione per i Giochi dei Piccoli Stati di Monaco 2027.

Intanto nella seconda gara Regionale per gli atleti del tiro a segno a Vergato in provincia di Bologna, ottime prove per i tiratori sammarinesi con diversi primi e secondi posti e minimi per i Giochi dei Piccoli Stati per Valerio Massimo Prota nella categoria Ragazzi che conquista due secondi posti nella pistola sportiva e nella pistola a 10 metri. Primo posto per Luisa Menicucci cat. G.M. donne e Drudi Ivana nel M.D. , 4° posto per Silvana Parenti nella Cat. Donne.

La Federazione Tiro a Segno ha infine organizzato la cena sociale e premiazione del campionato sammarinese a fuoco e ad aria compressa, durante la serata è stato premiato l'ex presidente Giuseppe Mario Moscioni con una targa commemorativa per l’attività sportiva svolta in questi lunghi anni.





















