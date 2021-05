Europei con record per Casadei e Bianchi

Il nuoto sammarinese sceglie i prestigiosi Europei di Budapest per mandare nuovi incoraggianti segnali. E' stata una mattinata di soddisfazioni per Giacomo Casadei e Loris Bianchi che hanno ritoccato personale e record sammarinese nelle rispettive specialità. Il primo a scendere in vasca è stato Giacomo Casadei nelle batterie dei 50 Rana. Per lui, dentro con 29''94, arriva il quinto posto in batteria e soprattutto il lusinghiero 29''72. A seguire ancora i colori sammarinesi protagonisti con Loris Bianchi che si è misurato con gli 800 Stile, una distanza sulla quale non aveva mai brillato. Ma oggi, recuperato dopo i problemi intestinali dei giorni scorsi, ha liberato tutto il suo potenziale migliorandosi di ben 12 secondi. Bianchi ha vinto la sua batteria in 8'24''30 e può liberare tutta la sua soddisfazione.

